Лишний выходной как испытание: депутат объяснил, почему россиянам не нужна четырехдневка

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России на данный момент выглядит преждевременным. По его словам, сокращение количества рабочих дней может привести к негативным последствиям для экономики, пишет ТАСС .

Онищенко отметил, что при увеличении количества выходных у части граждан может возникнуть проблема с организацией свободного времени. По его мнению, в условиях семидневной недели и сокращения рабочих дней люди могут не понимать, как эффективно использовать дополнительные дни отдыха.

Академик подчеркнул, что уменьшение продолжительности рабочей недели способно повлиять на производственные показатели в различных отраслях. Он допустил возможность перехода на четырехдневный формат, но только при условии внедрения технологий, которые позволят сохранить прежние темпы работы экономики.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России может со временем самостоятельно прийти к четырехдневной рабочей неделе. При этом он отмечал, что такой формат не должен вводиться административно и подойдет не для всех профессий.

