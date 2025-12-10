Лисий гон с риском бешенства: раскрыто, почему рыжие красавицы приходят к домам жителей Подмосковья

Жителям подмосковного Одинцово этой зимой стоит быть внимательнее — к ним в гости все чаще наведываются дикие лисы. Причина не в голоде, а, неожиданно, в любви. Об этом REGIONS рассказал зоолог и охотовед Валерий Аксенов.

Аномально теплый декабрь спровоцировал у хищников ранний брачный сезон, что заставило их активнее осваивать городскую периферию в поисках партнеров. Это природное явление, усиленное мягкой погодой, и объясняет неожиданные встречи с рыжими хищницами у частных домов и на окраинах.

«Гон у лис в Подмосковье обычно начинается в середине февраля, а в этом году он начался почти на два месяца раньше. Теплый декабрь сместил или удлинил сезон размножения, поэтому лисы сейчас активно ищут партнеров», — рассказал REGIONS зоолог и охотовед Валерий Аксенов.

Однако романтические устремления лис — не единственная причина их визитов. Эксперт называет три ключевых фактора, сделавших пригороды привлекательными: изменение миграций естественной дичи, общее освоение освоенных человеком территорий как удобных мест обитания и, что критично, доступность легкого корма. Незакрытые мусорные контейнеры, оставленная на улице еда и бесконтрольный выгул мелких домашних животных создают для лис настоящую «кормовую базу». Наибольшую активность животные проявляют в вечернее и ночное время.

Прямой угрозы человеку лисы, как правило, не несут, но меры предосторожности необходимы. Зоолог дает инструкции: не приближаться, ни в коем случае не пытаться кормить или фотографироваться вплотную, чтобы не спровоцировать животное. Особое внимание стоит уделить питомцам — мелких собак и кошек не стоит отпускать гулять одних в сумерках. При обнаружении агрессивных лис важно сообщать в муниципальные службы для отлова, так как они могут быть переносчиками бешенства.

