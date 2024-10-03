Литовские пограничники заставили стереть с российского поезда букву Z

Литовских сотрудников пограничной службы взбесили русские слова на транзитном пассажирском поезде из Калининграда. Работники потребовали все стереть. О случае сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы, передает ТАСС.

Поезд маршрута Москва — Калининград остановили на станции Кена Литовских железных дорог. Остановка находится на пограничной с Белоруссией территории. В ходе осмотра состава пограничникам Литвы не понравились надписи и буквы на вагонах. Речь про латинскую букву Z, ставшую символом российской армии после начала СВО, а также словах «Вильнюс — русский город».

Выполнили ли требования службы охраны государственной границы не уточняется. Также неизвестно, какими законами руководствовались литовцы.

Отметим, страны Прибалтики неоднократно демонстрировали русофобские настроения. Это подтверждают законы, принятые за последнее время, а также выпады в сторону РФ от известных политических лиц. В 2022 году объявили о сносе шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, тогда же демонтировали памятник бойцов ВОВ в городе Раудоне.

Ранее сообщалось, что российский МИД направил ноту протеста Эстонии, которая решила снести кладбище бойцов Красной армии.