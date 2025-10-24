Литовцев вывел из себя говорящий по-русски робот-уборщик

Государственная инспекция по языку Литвы как ни старалась, но так и не смогла привлечь к ответственности робота-уборщика за использование русского языка для общения с покупателями в магазине. Об этом сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на неназванные источники.

Один из читателей портала сообщил о роботе, который мыл пол в магазине сети Norfa в Вильнюсе. Машина общалась с клиентами на русском языке, прося их расступиться и не мешать ему работать.

«По закону о государственном языке в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке, поэтому данная ситуация вызывает вопросы», — пожаловался покупатель.

Пресс-секретарь компании Norfа Дарюс Рилишкис выразил свои извинения за произошедшее, охарактеризовав ситуацию как «оплошность подрядчика», который доставил робота.

Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас, в свою очередь, заявил, что привлечь робота к ответственности за использование русского языка технически просто невозможно.

«Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это устройство, произведенное где-то в другой стране, сразу было с установленным русским языком, это озвучка — в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом», — посетовал он.

Ранее посольство РФ в Латвии разъяснило условия депортации россиян из страны.