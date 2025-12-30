Лицо вместо посадочного: вслед за РЖД в аэропортах хотят ввести посадку по биометрии

Министерство цифрового развития России предложило провести масштабный эксперимент по внедрению бесконтактной и ускоренной посадки пассажиров на самолеты. Согласно проекту постановления правительства, пилотный проект может быть запущен с 1 июля 2026 года и продлиться до 1 декабря 2027 года.

Суть инициативы заключается в использовании Единой биометрической системы (ЕБС). Пассажиры, которые заранее загрузили в ЕБС свои данные (например, фото лица и отпечатки пальцев) и дали согласие на их обработку при покупке авиабилета у авиакомпании-участника эксперимента, смогут пройти в транспортно-безопасную зону и на посадку без предъявления бумажного или электронного посадочного талона и паспорта.

Идентификация будет происходить автоматически при проходе через специальные турникеты, оснащенные биометрическими сканерами, которые планируется установить в аэропортах.

Этот шаг логично продолжает развитие цифровых сервисов в транспортной сфере. Напомним, что 25 декабря вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о начале тестирования аналогичной системы посадки в поезда по биометрии, которая должна стать общедоступной в первом квартале 2026 года.

Таким образом, в случае успеха эксперимента в авиации, Россия может создать сквозную бесконтактную экосистему для пассажиров, использующую единый биометрический идентификатор для разных видов транспорта. Предполагается, что нововведение значительно сократит время процедур в аэропортах и повысит общую комфортность путешествий.

Ранее сообщалось, что 150 россиян застряли в аэропорту Стамбула после трех переносов вылета.