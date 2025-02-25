Литва начала демонтаж линий электропередачи в направлении РФ

Компания Litgrid, системный оператор Литвы, сообщила в соцсетях, что приступила к демонтажу опор линии электропередачи 330 кВ, соединяющей Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию и город Советск в Калининградской области. Это первый этап работ по выводу из эксплуатации участка линии электропередачи, который планируется после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

В связи с этим 10 февраля, сразу после того как Калининградская область и Белоруссия были отключены от БРЭЛЛ и литовская энергосистема синхронизировалась с континентальной Европой, были демонтированы провода между опорами на четырех линиях 330 кВ. Эти линии использовались для перетока электроэнергии.

«Мы продолжаем работу по синхронизации — начинаем демонтаж ненужной инфраструктуры. (…) Оборудование в хорошем состоянии, мы передадим (его) Украине. (…) Вопросы защиты нашей энергетической инфраструктуры также остаются приоритетными в связи с усилением гибридных угроз и нарушением работы межгосударственной инфраструктуры в регионе», — прокомментировал литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По словам Рокаса Масюлиса, руководителя Litgrid, после завершения всех работ по демонтажу линий электропередачи в Белоруссии и Калининграде в течение следующих полутора лет будет освобождено более 900 гектаров земли, которые ранее находились в зонах защиты ЛЭП.

К концу третьего квартала 2026 года планируется провести полный демонтаж всех линий, которые соединяют Калининградскую область с другими регионами. В том числе будут демонтированы линии Пагегяй — Советск I, Пагегяй — Советск II и Кибартай — Нестеров.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Науседа провел странную церемонию выхода его страны из системы электрического кольца БРЭЛЛ. Заодно с российской электроэнергией политик попрощался и с Лениным. Видео этой процедуры он выложил в соцсети. Помимо этого, Науседа заявил, что Литва за пять лет соединит свои электросети с польскими.