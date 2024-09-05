На ЗАЭС восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1»

Специалисты запустили в работу ранее отключившуюся в автоматическом режиме высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции. О данном факте сообщают в телеграм-канале АЭС.

Из сообщения следует, что электричеством станция обеспечена за счет линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1», которые вместе выдают 1000 Кв мощности.

Запорожская АЭС является самой мощной атомной станцией в Европе и третьей в мире. Стратегический объект находится рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков. После начала специальной военной операции ЗАЭС находится под контролем России.

Ранее сообщалось о том, что на объект с рабочей поездки приезжала делегация МАГАТЭ. Специалисты пробыли на станции несколько часов, а по итогу ее посещения повторили до этого уже высказанное умозаключение.