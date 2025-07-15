Ливни в Москве побили 76-летний рекорд

Москва и Подмосковье пережили рекордные ливни — за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. В отдельных городах региона дожди побили исторические максимумы. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в личном телеграм-канале.

Москва и Подмосковье переживают один из самых сильных дождей за последние десятилетия. По данным метеорологов, всего за шесть часов наблюдений на станции ВДНХ выпало 27 мм осадков — это около трети месячной нормы июля. Такой интенсивности дождей в этот день не наблюдалось за 76 лет.

В Дмитрове зафиксировали 30 мм осадков (42% от месячной нормы), в Сергиевом Посаде — 32 мм, в Кучино выпало 42 мм (ровно половина июльской нормы). Настоящим лидером по количеству осадков стала Электросталь, где метеорологи зарегистрировали 66 мм дождя — почти 80% от обычного количества осадков за весь июль.

Суточный рекорд установлен в Можайске — там выпало 55 мм осадков, что на 31 мм превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 2018 году. Это почти две трети от обычной июльской нормы для этого района.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни будут продолжатся, хотя их интенсивность несколько снизится. Точные данные по количеству выпавших осадков будут известны после завершения метеорологических суток.

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