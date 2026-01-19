Лягушачьи лапки несут смерть: бразильские фермеры 90 лет экспортировали заразу. Грядет пандемия

Исследование бразильских ученых, опубликованное в журнале Biological Conservation, установило связь между мировой торговлей лягушками и распространением смертельного для амфибий заболевания. Речь идет о хитридиомикозе, вызываемом штаммом грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd-Brazil), пишет « РГ ».

Генетический анализ показал, что данный штамм, ранее считавшийся азиатским, является эндемичным для Бразилии и исторически присутствовал у местных видов амфибий. Его глобальная экспансия началась в 1930-х годах с развитием коммерческого разведения и экспорта североамериканской лягушки-быка (Aquarana catesbeiana) с бразильских ферм.

Ученые из Университета Кампинаса (UNICAMP) проанализировали 2280 музейных образцов, исторические торговые записи и генетические данные. Исследование выявило 3617 торговых маршрутов, связывающих 48 стран, и выделило восемь ключевых направлений распространения патогена. Например, бразильские лягушки-быки экспортировались в США, откуда вид позже попал в Южную Корею, что объясняет появление штамма в этих регионах.

