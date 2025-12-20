Люберецкие пирожки добрались до стола президента Путина — что в них такого особенного

Как ранее сообщал Максимов, в посылку для президента вошли пирожки, приготовленные по классическим русским рецептам: с капустой, картошкой, а также со сладкими начинками — вишней и клубникой. Кроме того, пекарь включил фирменный свадебный каравай, который его пекарня традиционно готовит для земляков.

Напомним, Денис Максимов обратился к президенту 19 декабря в ходе программы «Итоги года» с вопросом о налоговой нагрузке для малого бизнеса. Он пояснил, что с 2026 года будет вынужден перейти на налог на доход и НДС, что увеличит расходы. Владимир Путин в ответ пообещал обратить внимание на проблему, отметив, что индивидуальное производство не должно пострадать от изменения системы налогообложения.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году количество ресторанов может сократиться на 15%.