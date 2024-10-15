Люберцы и Дзержинский планируют объединить в один город

Совет депутатов подмосковного города Люберцы планирует объединить его с Дзержинским. Соответствующий документ появился на официальном сайте администрации округа.

Согласно данному документу, решение об этом было вынесено по итогам публичных слушаний по вопросу объединения округов. Совет депутатов выразил мнение жителей Люберец, уточнили депутаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых кадровых назначениях в Правительстве Подмосковья.