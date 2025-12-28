Любимый новогодний салат россиян оказался опасным

Известный врач-диетолог Елена Соломатина обратила внимание россиян на потенциальные риски, связанные с одним из главных новогодних гастрономических символов — салатом «сельдь под шубой». В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» специалист развеяла миф о безобидности этого блюда, объяснив, почему оно может стать причиной серьезного дискомфорта после праздничного застолья.

Соломатина подчеркнула, что отдельные ингредиенты салата — сельдь и овощи — сами по себе являются полезными продуктами. Однако их сочетание в классическом рецепте создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему.

По словам диетолога, в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Она обратила внимание на то, что традиционная заправка в виде майонеза, часто используемая в больших количествах, значительно повышает калорийность и жирность блюда, что в сочетании с крахмалистыми овощами (картофель, свекла) и соленой рыбой затрудняет процесс переваривания.

«Потому этот салат рекомендуется, если и употреблять, то редко и в ограниченном количестве», — заявила врач.

Исходя из этого, эксперт дала рекомендацию: либо ограничиться в порциях, либо заменить тяжелые продукты на более легкие. Например, вместо майонеза греческий йогурт.

Этот совет особенно актуален в период новогодних праздников, когда столы ломятся от разнообразных угощений, а пищеварительная система и без того испытывает повышенные нагрузки. Диетолог также ранее предупредила об опасности оливье.