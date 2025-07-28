Любитель пенсионерок Шаляпин распрощался с холостяцкой жизнью

Вечный жених российской эстрады Прохор Шаляпин вновь удивил публику, официально подтвердив свои отношения с 37-летней кондитером Ольгой Вашуриной. В беседе с Общественной службой новостей он рассказал , как развивается его свадебный роман.

Свадьба состоялась в рамках шоу «Свадьба вслепую», но, как выяснилось, за кадром остались пикантные подробности выбора артиста. Шаляпин отметил, что его сердце занято, а с Ольгой он прекрасно проводит время. Возлюбленной 37 лет, она работает кондитером. По словам артиста, женщина — мечта любого мужчины.

«Меня успели многие уже поздравить с выбором невесты. А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня, что для меня в новинку. Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — подметил артист.

Этот брак стал уже третьей по счету попыткой Шаляпина обрести семейное счастье. Поклонники гадают, сколько продлится новый союз и не станет ли кондитер Ольга очередной временной пассией вечного холостяка. Сам артист утверждает, что на этот раз его намерения серьезны, но пока не готов обсуждать детали.

Ранее получивший отказ от Успенской артист Шаляпин посмеялся над певицей.