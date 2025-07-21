Раскрыт неожиданный поворот в романе Шаляпина

Поклонник зрелых дам Прохор Шаляпин получил отпор от королевы шансона Любови Успенской. Певица прямо заявила, что артист «слишком стар» для нее, порекомендовав искать спутницу постарше. Как выяснила Общественная служба новостей, артист не обиделся на королеву русского шансона.

Шаляпин, известный своими романами с женщинами значительно старше себя, на этот раз не смог приударить за знаменитой блондинкой. По его словам, хоть звезда и отказала, он не в обиде. К тому же слова о его возрасте он расценил как шутку, назвав певицу известной юмористкой на звездной эстраде.

«Конечно, Любовь шутит, она человек с прекрасным чувством юмора, и все это знают. Я ее обожаю и нисколько не обижаюсь на слова о том, что я уже не первой свежести. <...> Я же последую совету Любови Успенской и пойду себе искать кого-то постарше», — заявил артист.

41-летний Шаляпин отметил, что предпочитает больше отдыхать, чем работать, как раз из-за необратимого процесса старения. Кроме того, на данный момент сердце исполнителя оказалось занято, и он признался, что не ищет новых романтических приключений.

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин публично пригрозил известному продюсеру.