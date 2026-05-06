Любителя рыбалки из России задержали в Таиланде за незаконный бизнес

В Таиланде полиция арестовала россиянина, который незаконно организовывал рыболовные туры для туристов. Операция прошла в среду в районе залива Чалонг на Пхукете — мужчину задержали прямо во время перевозки группы отдыхающих на рыбалку. Ему грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 500 тысяч бат.

Как пишет aif.ru со ссылкой на Phuket News, аресту предшествовало трехмесячное тайное расследование. Туристическая полиция Пхукета получила информацию о том, что группа иностранцев продает туры через интернет без необходимых разрешений. Чтобы собрать доказательства, в группу внедрили полицейских. Итогом стал арест россиянина, который в момент задержания вез туристов на рыбалку.

Сейчас мужчине предъявлен ряд обвинений. Главные из них — ведение туристического бизнеса без лицензии и работа гидом без разрешения. По таиландским законам, это может грозить тюремным сроком до двух лет либо крупным штрафом. Но наказание может не ограничиться этим. После завершения судебного разбирательства туристическая полиция намерена добиваться отзыва у подозреваемого разрешения на пребывание в Таиланде. Для россиянина это означает не только потерю бизнеса, но и риск быть высланным из страны.

