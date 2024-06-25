Любителям пляжного отдыха в Ижевске угрожают холера и лямблии

В Ижевске открыли городской пляж, однако желающих поплавать и принять солнечные ванны предупредили об опасности. В водоеме роятся страшные инфекции, которые легко подхватить даже при одном заходе. Об этом сообщает Udm-info .

Сотрудники Роспотребнадзора традиционно проверили песок и воду в Ижевске. Не все пробы воды оказались чисты. В городском водоеме нашли проблемы санитарно-химического характера. Показатели были превышены и по гигиеническим характеристикам. Специалисты отметили, что в ижевском пруду нельзя купаться, зато можно позагорать рядом. Нарушителей запрета предупредили, что они рискуют получить инфекции и паразитов.

«Большинство инфекций, которыми можно заразиться в прудовой воде, относятся к кишечным — например холера, вирусный гепатит А, лептоспироз и лямблиоз (лямблии попадают в водоемы со сточными водами). А еще можно заразиться "зудом купальщика" — это когда в организм человека из воды попадают личинки паразитических червей-сосальщиков. Основным хозяином этих паразитов являются водоплавающие птицы, а промежуточным — пресноводные моллюски. Заболеть этими инфекциями можно, если случайно проглотить воду, или через повреждения на коже», — пояснила врач-терапевт одной из частных клиник Ижевска Антонина Куликова.

Холера проникает в водоемы через грунтовые воды. Получатель заразы может заработать тяжелую острую водянистую диарею и другие серьезные симптомы. Тяжелая форма болезни способна привести к летальному исходу уже через несколько часов.

Известно, что в Удмуртии уже 17 водоемов не соответствуют нормам и угрожают пловцам серьезными заболеваниями. Купаться жителям остается только на СК «Чекерил», а также в Можге, что в 80 километров от Ижевска. Более приятных и близких альтернатив, увы, пока не нашлось.

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