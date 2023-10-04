«Любят мясо и водку»: ясновидящая рассказала, как задобрить бесов на перекрестке

Практически у каждого есть заветное желание, но чтобы оно исполнилось, можно сидеть и ждать, а можно пойти на перекресток. Если все сделать правильно, то мечта осуществится. Главное, чтобы цена не оказалась слишком высокой.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как исполняют желание бесы перекрестков и как в погоне за мечтой себе не навредить. По ее словам, существуют ритуалы, которые делают на пересечении двух дорог, но заплатить обязательно придется.

«Такие ритуалы можно делать только под руководством ведающего человека. На перекресток кладутся монеты, желтые или серебряные. Обычно бросается нечетное количество до 13 монет: три, пять, семь, девять или 13. Так люди заранее откупаются, задабривают сущность», — пояснила Алиева.

Человек как бы платит за то, чтобы оставить свои проблемы, болезни, несчастья, добавила ясновидящая. Причем платят не только монетками.

«Бесы перекрестков любят свежее мясо и водку. Все это должно именно для них должно покупаться, а не так, чтобы человек не допил, не доел и положил. Это неуважение, делать так нельзя», — подчеркнула Алиева.

Кинуть монетку нужно через левое плечо правой рукой и сказать «оплачено», рассказала экстрасенс.

«Во время ритуала нельзя разговаривать. Идти домой нужно молчком, не оглядываться и ни на что не реагировать», — добавила она.

Самостоятельно, не зная техники безопасности, делать такой ритуал смертельно опасно. Если по глупости воззвать к могущественной сущности и оставить неправильный откуп, то получить можно проблемы еще серьезнее. Но еще страшнее —подобрать что-то на перекрестке, ведь с монеткой на человека могут прейти беды, несчастья и болезни другого человека, заключила собеседница издания.

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