Любовь, деньги, здоровье: рунический гороскоп на следующую неделю

Руны — это одна из самых древних предсказательных систем. В руках опытного мастера они очень четко показывают будущее.

Известная ясновидящая Инна Мишина сделала рунический прогноз на предстоящую неделю. По ее словам, это крайне благоприятное время, хозяйкой последней семидневки сентября станет руна Райдо.

«Она напоминает нам, что жизнь — это непрерывное движение. Райдо символизирует перемещение от одной точки к другой. На следующей неделе вы это ощутите», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Влюбленным парам эта руна советует отправиться в путешествие, констатировала ясновидящая. А если одиночество стало настоящей проблемой, то Райдо указывает на скорую встречу того самого.



Задумывающимся о карьере Райдо сулит успех.

«Она говорит о том, что перемены и изменения неизбежны, но как раз они приведут к росту и развитию. На грядущей неделе будьте готовы адаптироваться к новым обстоятельствам и искать пути к решению возникающих проблем», — пояснила собеседница издания.

Руна также указывает на необходимость заботы о своем здоровье.

«Райдо подчеркивает важность активности и развития. Это может быть отличным временем для начала новой физической активности или хобби, которое помогает вам расти и развиваться. Заботьтесь о своем теле и разуме, и это поможет вам достичь вершин здоровья», — пояснила Мишина.

Сидеть и ждать, что удача сама постучится в двери, нельзя, добавила ясновидящая. Успех придет только к тем, кто задумал много движения и активности.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какие сны всегда сбываются.