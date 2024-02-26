Любовь Успенская побаловала себя роскошным подарком на 70-летие

Королева шансона Любовь Успенская решила приобрести недвижимость на колесах в свой юбилей. Это обошлось дорого, но, по словам певицы, того стоило. Подробности передает портал «Дни.ру» .

Звезда российского шансона Любовь Успенская с размахом отметила юбилей. Она рассказала, что в такой особенный день решила себя побаловать. Причем подарок оказался не только стильным и дорогим, но и практичным. По словам певицы, она приобрела целый дом на колесах, который поможет ей гастролировать по всей России.

«Да, у меня новый автомобиль, я купила. Потому что мы ездим сейчас на гастроли. И я купила себе громадную машину с кроватью, холодильником, телевизором… Там шикарно, как в самолете! И, слава богу, есть возможность как-то выживать», — цитирует знаменитость «Звездач».

В беседе со звездными обозревателями Успенская также подчеркнула, что несмотря на украинские корни и опыт жизни в штатах, она не собирается покидать любимую Россию. Некоторые сплетники уверены, что певица однажды уедет.

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