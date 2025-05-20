ВС РФ нанесли удар по украинскому военному аэродрому

В течение минувших суток Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому военному аэродрому, складам с боевыми припасами, цеху по производству дронов и другим целям. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МО РФ.

По сведениям оборонного ведомства, удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, артиллерии и ракетных войск. В зону поражения от действий российских военных также попали склады с военно-техническим имуществом и горючим, пункты временного расположения украинских военных, а также иностранных наемников в 147 районах.

При этом силами российской ПВО были ликвидированы четыре американские управляемые авиационные бомбы DAM, а также 89 БПЛА самолетного типа.

Ранее стало известно о том, что ночью 20 мая в небе над Брянской областью удалось уничтожить восемь украинских БПЛА.