Девушка погибшего певца Лиама Пейна объяснила свое отсутствие в момент его смерти

Кейт Кэссиди, которая была девушкой погибшего британского исполнителя Лиама Пейна, дала свое первое интервью после смерти артиста. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

Кэссиди объяснила, почему ее не оказалось в Аргентине, куда она отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом, в момент его гибели. По ее словам, они вместе планировали вылететь домой, но Пейн внезапно решил остаться. Ей самой надо было возвращаться, поскольку дома оставалась собака.

«Никогда не думала, что все так обернется. Если бы я знала, если бы я могла заглянуть в будущее, я бы никогда не уехала из Аргентины», — указала она.

Уже после отъезда девушки солист группы One Direction взялся за разгульную жизнь. Он активно принимал алкоголь и наркотики, все закончилось смертельным падением с балкона в отеле.

Ранее сообщалось, что правоохранители Аргентины задержали трех подозреваемых после смерти Пейна. Прокуратура считает, что британского певца оставили в опасности. Окружающие также содействовали ему в употреблении наркотических средств.