«Любые ритуалы оставляют след»: известный экстрасенс рассказала о новых достижениях и работе с клиентами

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала о своей очередной профессиональной награде, полученной за успехи в комплементарной медицине.

По словам внештатного экстрасенса интернет-издания «Подмосковье сегодня», полученные ордена и медали не влияют на увеличение клиентской базы, но являются для нее установленной целью.

«Я ставлю перед собой цель получать какую-либо новую награду каждый год. Но не думаю, что они как-то могут привлечь клиентов, потому что моя главная задача – это помочь людям, привнести в их жизнь добро, свет и любовь», – пояснила Алиева.

По мнению эзотерика, успех любого практика заключается в нацеленности на результат. Только такой настрой может привлечь клиентов и помочь достичь поставленных целей.

«Для меня, как для практика, крайне необходимо видеть в глазах людей, которым я помогла, наполненность энергией и радостью. Однако важно понимать, что любые, даже светлые ритуалы всегда оставляют след на здоровье эзотерика», – добавила экстрасенс.

Полное интервью с ясновидящей читайте в нашем большом материале.