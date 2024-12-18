Людей из поврежденных вагонов в Мурманской области вытаскивали хоккеисты

Одна из пассажирок поезда, попавшего в аварию на юге Мурманской области, рассказала RT об эвакуации. По ее словам, многим людям помогали выбираться из вагонов спортсмены.

По словам собеседницы, целая хоккейная команда стала помогать на месте ЧП пассажирам поезда, не доехавшего до Санкт-Петербурга в Мурманск. Она отметила, что спортсмены выносили людей на руках, доставали из трудных мест. Некоторые пребывавшие в шоке люди перебирались на местности босиком по снегу: им помогли не получить обморожение.

Женщина поблагодарила хоккеистов. Команду она не узнала, но отметила, что всех помощников увезли на автобусах, как и других пассажиров.

Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее стало известно о возможной причине крушения двух поездов в Мурманской области.