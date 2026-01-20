«Люди боятся за сбережения»: что будет с наличкой после прихода цифрового рубля

Эксперт в области экономики Софья Главина допустила снижение использования наличных денег в России на 5-10% к 2030 году. Это прогноз связывается с постепенным внедрением цифрового рубля. Такое мнение она высказала в интервью агентству «Прайм» .

По ее мнению, переход на цифровую валюту будет наиболее активен в сферах, где важны скорость и прозрачность операций, например, в розничной торговле и при получении государственных услуг. При этом наличные деньги сохранят свою роль для жителей сельской местности, пожилых людей и как средство анонимных расчетов.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский отмечал, что часть граждан продолжает хранить сбережения в наличной форме. В качестве ключевой причины он указал не технические сбои, а снижение уровня доверия к цифровой финансовой системе.

Ранее психологи объяснили, почему «маргинальное» геттоссори-воспитание лучше «идеальных мам».