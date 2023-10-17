«Останетесь одни»: ясновидящая Алиева предостерегла мужчин от беса в ребре

Когда мужчина солидного возраста внезапно уходит к молодой, в народе говорят: «седина в бороду — бес в ребро». Такое решение можно объяснить как с точки зрения психологии, так и с точки зрения магии: ведь бес на пустом месте не привяжется.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему ни в коем случае не стоит поддаваться дьяволу и уходить из семьи в поисках новой любви. По ее словам, никакого счастья мужчину с новой женщиной не ждет, а свою семью он точно потеряет.

«Мужчина чувствует, что жизнь идет к закату и ему хочется запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Проявляется недовольство женой: тем, как она выглядит, одевается, готовит, разговаривает. Начинаются придирки, а он сам вертится перед зеркалом, покупает новый парфюм и думает, что он еще о-го-го», — пояснила Алиева.

Однако дело не только в кризисе среднего возраста, ведь чем больше мужчина начинает мечтает о несбыточном, тем более легкой добычей для бесов он становится, добавила собеседника издания.

«За счет молодых девушек они подпитываются энергией, хорохорятся. Бывают случаи, что мужчина, уйдя к молодухе, омолаживается сам, но долго эта песня не протянется. Почему? Потому что у каждого поколения есть свои интересы и только единицы смогли счастливо жить в браке 30-40 лет, имея при этом большую разницу в возрасте», — подчеркнула ясновидящая.

Как бы бес не крутил, Алиева посоветовала мужчинами ни в коем случае не бросать своих жен.

«Распрощаетесь с семьей, детьми, внуками. Не лебединая песня будет последняя, а голубиная. Роман закончится, молодая бросит, останется седая борода, одиночество да болезни», — заключила собеседница издания.

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