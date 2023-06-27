«Люди деда достали»: убивший бездомного пенсионер получил 12 лет колонии

По данным следствия, 68-летний обвиняемый спустился в подвал жилого дома в поселке Октябрьский и обнаружил там бездомного. На почве личной мужчина нанес ему более 16 ударов ножом. В ведомстве сообщают, что на момент совершения преступления пенсионер был пьян, а потерпевший скончался на месте.

По решению суда пожилой мужчина получил 12 лет колонии особого режима. Россияне ужаснулись произошедшему.

«Безжалостный пьяный старик»; «Удивительно, что раньше никого не угрохал, а спокойно до пенсии дожил»; «Это ж как же все люди деда-то достали, чтобы он такое сотворил?» — написали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил убийцу владельца «Мясной империи» к 20 годам колонии.