«Люди решили судьбу моего чемодана!»: Ольга Бузова осталась без вещей после прилета в Дубай

Отдых телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Объединенных Арабских Эмиратах был омрачен тем, что чемодан с ее вещами отправили другим рейсом, который прибывает на сутки позже. Об этом рассказал портал The Voice Mag.

Артистка решила устроить себе отдых на выходные в ОАЭ. Но путешествие с самого начала было омрачено тем, что ее багаж авиакомпания отправила другим самолетом. Кто-то из сотрудников решил, что пассажирка не успеет на стыковочный рейс до Дубая и отправил чемодан самолетом, который прибывает на сутки позже.

«Я долетела, правда, мой чемодан не долетел. Какое право люди имеют решать судьбу твоего чемодана и твоего полета?» — высказала свое возмущение солистка.

Бузова добавила, что в багаже были все необходимые для отдыха вещи в виде одежды, парфюмерии и уходовых средств. Она подчеркнула, что не думала, что столкнется с таким отношениям после высокой стоимости билетов на рейс.

Ранее сообщалось, что Бузова закрыла свой бизнес в России под названием BUZfood. Под этим брендом в РФ работали три ресторана, а также выпускались алкогольные напитки. Компания оказалась убыточной, и певица за пять лет потеряла на этом около 100 млн руб.