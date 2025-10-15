Люди трагически погибли после столкновения лодки с баржей

Фото: [ Баржа проходит по Москве-реке после раздвижения наплавного Бобреневского моста в Коломне/Медиасток.рф ]

На реке Оби в ЯНАО произошло серьезное происшествие — вблизи поселка Панаевск моторная лодка столкнулась с буксируемой баржей. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», случай закончился гибелью людей.

В пресс-службе Центрального МСУТ СК РФ рассказали, что спасатели обнаружили тела двух погибших, а поиски третьего человека, числящегося пропавшим без вести, продолжаются.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, инцидент произошел при попытке лодки обойти теплоходный состав с правой стороны, что привело к ее разрушению под воздействием крупногабаритного судна.

Была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

