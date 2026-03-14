Люди в форме ЖКХ: в Химках чествовали работников коммунальной сферы

В колледже «Подмосковье» в Химках прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. В зале собрались те, кто каждый день остается за кадром городской жизни, но без кого невозможно представить комфортное существование в современных мегаполисах и поселках. Сотрудников коммунальных служб пришли поздравить депутаты городского округа и представители общественности.

Работники ЖКХ решают огромный спектр задач, который обыватель часто замечает только тогда, когда что-то идет не так. От их труда зависит благоустройство дворовых территорий, исправность инженерных систем, сохранность жилого фонда и бесперебойная подача тепла и воды в дома. Это люди, которые работают в любое время суток, в жару и холод, обеспечивая ритмичную жизнь города.

Торжественная встреча стала поводом не только для праздничных речей, но и для заслуженного признания. Сотрудникам коммунальных предприятий вручили благодарственные письма и букеты цветов. Депутаты, присутствовавшие на мероприятии, лично поблагодарили виновников торжества за их нелегкий труд и преданность профессии.

В колледже «Подмосковье» мероприятие выбрали не случайно — именно здесь готовят будущие кадры для жилищно-коммунального хозяйства. Встреча профессионалов со стажем и молодежи стала символичным мостом между поколениями, передающими опыт и традиции ответственного отношения к городской среде.

