«Люди важнее животных»: в Белгородской области из-за питомцев хотят наказать тех, кто бежал от обстрелов

Жителей города Шебекино Белгородской области хотят привлечь к уголовной ответственности за то, что они оставили своих домашних животных в квартирах во время обстрелов, сообщает Mash.

По данным издания, заявления уже направлены в Госдуму и полицию. Аргументируют правозащитники свои действия тем, что питомцы, которых массово надолго оставляют без присмотра, грозят населению эпидемиологической вспышкой давно забытых болезней, в числе которых даже чума и холера. Юристы считают, что ситуация может улучшиться, если уехавшие вернутся за домашними любимцами.

А в противном случае с помощью тех же заявлений органы смогут получить законное основание для вскрытия квартир и спасения еще живых питомцев.

«Я бы без своих животных никуда не поехала»; «Люди важнее животных»; «Ну блин, ребят, ну как можно убежать и оставить? Неужели ничего не щелкнуло, ни капли совести нет? И еще пытаются найти себе оправдания», — прокомментировали новость россияне.

Ранее в Ростове уже наказали владельца еноткафе за отсутствие разрешительных документов на показ животных.