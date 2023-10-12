«Людьми управляют животные инстинкты»: страшное предсказание от известной ясновидящей

Предстоящий коридор затмений принесет почти две недели серьезных испытаний всему человечеству. Октябрьские затмения начнутся 14 числа и продляться до 28. Особенно тяжело придется людям в период солнечного.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасен период солнечных затмений и к чему готовиться. По ее словам, людям придется полностью трансформироваться.

«Это касается всех уровней и всех жизненных областей. Многие люди будут испытывать сложности. Это периоды искажений, различных ошибок», — подчеркнула Алиева.

В эти дни затмевается не только Солнце, но и дух, сознание человека, уверена ясновидящая. Поэтому не рекомендуется принимать кардинальные и судьбоносные решения.

«Все, что происходит в это время — очень важно. Программа затмений сопровождает жизненные обстоятельства как минимум полгода, а в некоторых случаях девять или даже 18 лет», — пояснила Алиева.

Вторая половина октября, продолжила она, станет временем потерь, обманов, недоразумений. К сожалению, участятся несчастные случаи, предостерегла ясновидящая.

«Возможны серьезные международные противоречия, территориальные споры, вплоть до возникновения новых очагов военных действий. Затмение Солнца, в первую очередь, влияет на мужчин. Чаще обычного в данный период будут приходить известия об опасностях, в которых оказались мужья, отцы, сыновья, вообще все представители сильного пола», — пояснила экстрасенс.

Поскольку солнечное затмение всегда происходит в новолуние, самое время задуматься о том, в правильном ли направлении мы движемся, посоветовала Алиева. В это время сделать шаг назад не получиться — придется поставить точку.

«В солнечное затмение логика не работает, теоретически возможно все, что угодно. Луна затмевает Солнце, людьми движут животные инстинкты. Начинается борьба за выживание, а это всегда ведет к уничтожению слабых», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, как самостоятельно избавиться от порчи.