«Зло обидчику возвращаю»: выяснилось, как самостоятельно избавиться от порчи

Внезапная беспричинная тревога, недомогание, раздражительность, пронизывающий страх — все это признаки порчи. Эзотерики уверены: нужно слушать интуицию — если появилось подозрение, что на человека совершено магическое воздействие, значит, так оно и есть.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как самостоятельно избавиться от порчи, а также как вернуть зло обидчику. По ее словам, способов существует великое множество.

«Вернуть порчу можно с помощью ножа, воды, соли, особенно четверговой, помочь может даже свеча», — отметила Алиева.

Ритуалы несложные, их вполне можно провести самостоятельно в домашних условиях, уверена ясновидящая.

«Нужно либо зажечь свечу и натереть всего себя солью, либо бросить соль в ванну и сказать: «От всего зла освобождаюсь, от зависти. Возвращайся же к тому, кто ее отправил». Потом следует принять душ», — пояснила Алиева.

Также вернуть зло обидчику можно с помощью воска.

«Возьмите мисочку с водой, на дно посуды положите ткань, растопите воск и выливайте его в воду, приговаривая: «Порчу, негатив изгоняю, все зло обидчику возвращаю». Затем нужно посмотреть, какие фигурки получились. В них вы сможете узнать, кто вам вредит», — добавила ясновидящая.

Фигурки, продолжила она, следует завернуть в черную ткань и выбросить подальше от дома. Лучше всего закопать их под деревом или выбросить на перекрестке. Инесса Алиева посоветовала также читать молитвы.

Ранее известная ясновидящая рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.