Людмила Болатаева: в центре «Ясенки» в Подмосковье доступны девять программ реабилитации

Возможности для реабилитации раненых участников СВО обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами муниципалитетов.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что в центре реабилитации «Ясенки» на данный момент действует девять программ, в том числе, для пациентов после ампутации.

«Программу запустили с апреля, ее прошли уже более 90 человек», — уточнила Людмила Болатаева.

Кроме того, в центре «Ясенки» организована помощь ветеранам СВО с оформлением документов и обучением.

«Мы следим за обратной связью. Отзывы о работе центра очень хорошие», — подчеркнула министр.

Еще одно направление, о котором рассказала Людмила Болатаева — деятельность социальных помощников в городских округах. Они сопровождают инвалидов на месте, помогая им в оформлении льгот и различных документов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.