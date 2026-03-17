Лютая смерть за обед: нетерпеливая пенсионерка прокляла сотрудницу ПВЗ в Чехове

Сотрудница пункта выдачи заказов в Чехове решила воспользоваться законным правом на обед и на 15 минут закрыла дверь. Это решение едва не стоило ей нервного срыва: пенсионерка, пришедшая за посылкой, осыпала девушку проклятиями, пожелала ей лютой смерти и отсутствия счастья в жизни. Инцидент попал на камеры наблюдения, а видео разлетелось по городским пабликам. Адвокат Алексей Цыганов в беседе с REGIONS объяснил, кому и что грозит за такой скандал в пункте выдачи.

Микрорайон Венюково в Чехове стал эпицентром скандала, который разделил местных жителей на два лагеря. Одни считают, что сотрудница ПВЗ обязана работать без перерыва, даже если очень хочется есть. Другие уверены: пенсионерка перешла все границы, устроив разнос из-за 15 минут ожидания.

В телеграм-канале «Чехов Вид» появилось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как немолодая клиентка эмоционально общается с девушкой за стойкой. Причина конфликта проста до безобразия: сотрудница отлучилась пообедать, повесив на дверь объявление. Клиентка, которая не могла получить заказ уже второй день, пришла именно в эти минуты.

После короткой, но напряженной словесной перепалки работница пункта выдачи приняла неожиданное решение. Отдавать заказ она отказалась, выдвинув условие: сначала смена тона, потом посылка. Покупательнице пришлось сбавить обороты, и заветную коробку она все-таки получила.

Но история на этом не закончилась. Желая оставить последнее слово за собой, пенсионерка выдала финальный аккорд, который шокировал даже видавших виды пользователей соцсетей. Женщина пожелала сотруднице лютой смерти, отсутствия счастья в жизни и добавила еще несколько проклятий, адресованных оппонентке.

Ситуацию прокомментировал адвокат Алексей Цыганов. Юрист обратил внимание на два важных аспекта: право сотрудника на обед и ответственность за оскорбления.

«Грубое поведение клиента само по себе не является законным основанием для отказа в обслуживании, однако может повлечь для него ответственность. Например, ругань и агрессивное поведение в ПВЗ могут привести к административному штрафу или аресту по статье „Мелкое хулиганство“», — сообщил адвокат Цыганов.

Эксперт напоминает: пункт выдачи заказов — общественное место и правила поведения здесь регламентированы законом. Грубость клиента не дает продавцу права отказывать в обслуживании, но и для самого агрессора последствия могут быть неприятными.

Впрочем, у сотрудников пунктов выдачи тоже есть инструменты защиты. Закон позволяет отказать в обслуживании, если клиент ведет себя неадекватно: угрожает физической расправой, находится в состоянии опьянения, пытается что-то украсть или нарушает санитарные нормы.

В данной ситуации девушка проявила выдержку. Посылку она в итоге выдала, хоть и потребовала уважительного отношения. А вот покупательнице, оставившей за спиной шлейф проклятий, теперь стоит задуматься: камеры наблюдения зафиксировали не только видео, но и звук. А оскорбления в общественном месте — это уже не вопрос этики, а повод для разбирательства в суде.

Пока же история в Чехове пополнила коллекцию скандалов на почве маркетплейсов. И напомнила простую истину: сотрудники ПВЗ — такие же люди, которым иногда хочется спокойно поесть, не боясь получить в ответ пожелания лютой смерти.

