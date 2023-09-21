«Люцифер, Абаддон и Лилит»: ясновидящая рассказала, какими имена нельзя называть младенца

Многие помнят, что в школьном классе с ними училось две Маши, три Насти и четыре Саши. Вот и некоторые родители после этого решаются дать своему ребенку необычное имя — чтобы ни с кем не перепутали. В ход идет фантазия, и иногда выбираются поистине ужасные имена.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, какими именами ни в коем случае нельзя называть ребенка. Она уверена: как лодку назовешь, так она и поплывет.

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Проклятые имена

Инна Мишина посоветовала не давать имена детям в честь демонов, ведь они считаются проклятыми.

«Нельзя называть детей именами бесов. Например, Люцифер, Лилит, Абаддон. Именами святых, которые отреклись от Бога, называть тоже не стоит. Это Давид, Соломон. Все имена, которые считаются олицетворением зла, очень опасны для малыша», — рассказала ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня»

Богатства не будет

Нельзя называть детей в честь планет и природных явлений.

«Нельзя девочку называть Луной, потому что это привнесет негатив в жизнь ребенка. Давать имена для притягивания богатства тоже запрещено, например, Крез. Потому что это деньги считаются злом, и человек может, конечно, разбогатеть, но он очень быстро может заболеть», — добавила Мишина.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, что положить в кошелек для привлечения богатства.