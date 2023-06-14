Люцифер Иванович, Марио Степанович: россияне назвали имена некоторых маленьких жителей столицы анекдотом

«А ведь детям потом с такими именами жить»; «Не хватает какого-нибудь Люцифера Ивановича Иванова»; «Криворучко Марио Степанович»; «Имена сами по себе неплохие, но с русскими фамилиями и отчествами получится анекдот»; «Не понимаю страсть к необычным именам. Подруга хочет назвать сына Север»; «Грустно, что больше западных имен. Среди славянских тоже ведь много интересных», — рассуждают россияне.