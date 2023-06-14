Люцифер Иванович, Марио Степанович: россияне назвали имена некоторых маленьких жителей столицы анекдотом
Россияне раскритиковали необычные имена новорожденных москвичей
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Самыми необычными именами, которыми называли новорожденных москвичей в первом квартале 2023 года, стали Денница, Веста, Марио, Эрвин и Фома. Это рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в беседе с ТАСС.
Также в Москве родились Капитолина, Стелла, Глафира, Барбара, Весна, Светозара, Оганнес, Юлиан, Лукас, Рики, Марио, Тео и Модест.
Пользователи Сети же не оценили выбор столь необычных имен.
«А ведь детям потом с такими именами жить»; «Не хватает какого-нибудь Люцифера Ивановича Иванова»; «Криворучко Марио Степанович»; «Имена сами по себе неплохие, но с русскими фамилиями и отчествами получится анекдот»; «Не понимаю страсть к необычным именам. Подруга хочет назвать сына Север»; «Грустно, что больше западных имен. Среди славянских тоже ведь много интересных», — рассуждают россияне.
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