Лютые морозы атакуют Сибирь: синоптики напугали местных температурой

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью « Известиям » сообщил о резком похолодании, которое ожидается на территории Урала и Сибири в течение недели с 12 по 18 января.

По данным синоптика, уже 13 января в Екатеринбурге и Тюмени температура может понизиться до -30…-35 градусов. В последующие дни, 14–15 января, сильные морозы придут в южные районы Сибири: в Новосибирске, Томске, Барнауле и Красноярске столбики термометров могут опуститься до отметок -35…-38 градусов.

