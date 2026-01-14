Logo

Лютые морозы атакуют Сибирь: синоптики напугали местных температурой

На Урал и в Сибирь придут морозы до -38 градусов

Общество
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Известиям» сообщил о резком похолодании, которое ожидается на территории Урала и Сибири в течение недели с 12 по 18 января.

По данным синоптика, уже 13 января в Екатеринбурге и Тюмени температура может понизиться до -30…-35 градусов. В последующие дни, 14–15 января, сильные морозы придут в южные районы Сибири: в Новосибирске, Томске, Барнауле и Красноярске столбики термометров могут опуститься до отметок -35…-38 градусов.

