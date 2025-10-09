Лобовое столкновение грузовиков на трассе привело к пострадавшим

Фото: [ А. Воробьев вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых автомобилей/Медиасток.рф ]

На автодороге Салехард — Лабытнанги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Подробности со ссылкой на местную Госавтоинспекцию передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По предварительной информации, водитель грузовика Iveco не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗ». Инцидент был зафиксирован сегодня в 15:40 на 9-м километре трассы.

В результате столкновения травмы получил пассажир автомобиля «ГАЗ». Медики оперативно доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

