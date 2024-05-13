Логопарк «Восточный порт» появится в Ленинском округе

Застройщиком выступает компания «К-ГРУПП». Площадь склада превысит 40 тысяч квадратных метров, там разместят административный блок с гардеробами, офисы для приемки и отгрузки, а также зоны контроля качества. Склад будут использовать для логистических операций. Помимо этого, здесь возведут пристройку, где обустроят газовую котельную, трансформаторную подстанцию и отделение для холодильного оборудования. На данный момент стройготовность объекта достигла 35%. Завершить работы планируют в июле 2024 года.

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