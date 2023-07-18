«Лохотрон»: безработный совершил диверсию за 15 тысяч рублей, которые ему не заплатили
Россияне призвали дать более жесткий срок жителю Ижевска, который совершил диверсию
Фото: [freepik.com]
В городе Ижевск в Удмуртии безработный молодой человек за 15 тысяч рублей, которые ему так и не заплатили, согласился совершить диверсию на железной дороге, сообщает SHOT.
Как уточняется, в пятницу минувшей недели 19-летний Никита Б. явился на перегон в Ленинском районе Ижевска и попытался сжечь релейный шкаф. Из-за непрофессионализма парня диверсия не удалась: масштабного пожара не случилось, а поезда продолжили ходить.
Горе-диверсанта быстро вычислили и задержали по месту проживания в СНТ «Ручеек». Никита рассказал правоохранителям, что действовал по заказу человека из соцсетей.
«А что, кому-то заплатили? Это же лохотрон. Лучше бы эти одноразовые идиоты работать попробовали»; «Это диверсант. 15 лет строгого режима. Родителям по 10 лет. Сразу желание совершать подобное у малолетних дебилов убавится в разы»; «Откуда берутся такие дураки малолетние? При задержании у него еще, наверное, слюни изо рта капали», — гневно высказались россияне.
В настоящее время юноше грозит пять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что украинское общественное движение попыталось организовать диверсии на территории Мордовии.