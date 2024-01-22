Лолита оправдалась за скандальный пост с поздравлением Зеленского

Подписчики блога певицы Лолиты Милявской упрекнули ее в поздравлении украинского президента. Недавно артистка отреагировала на это, объяснив ситуацию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на соцсети.

Причиной разбирательств стал пост Лолиты, где она поздравила президента Украины с началом новой политической карьеры. Новость в ряде источников преподнесли как новую. Поклонники удивились и стали массово кидать певице новости про обстрел Донецка, припоминая ей то самое поздравление.

Позже выяснилось, что пост с поздравлением Зеленского действительно был, но опубликован он аж в 2019 году.

«Мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — объяснилась Лолита.

Певица уверена, что волну хейта на нее попыталась обрушить как раз украинская сторона, которая давно настроена против нее. Такое объяснение она считает логичным, ведь она живет и выступает в России, поддерживая СВО.

Напомним, что Лолита Милявская родилась в Закарпатской ССР. Въезд на Украину ей запретили.

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