В семье тяжелобольной Заворотнюк произошло «опасное» пополнение

Звездное семейство завело дикое животное, о чем радостно сообщила Анна Заворотнюк. Однако врачи отмечают, что это может быть опасно для всей семьи, пишет портал «Дни.ру» .

Поклонники переживают за жизнь Анастасии Заворотнюк, однако черпать новости о происходящем им приходится по крупицам: семья не слишком распространяется о подробностях состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». Фанаты следят за всем через блог Анны Заворотнюк, дочери актрисы, которая удивительно похожа на мать.

Недавно Заворотнюк-младшая рассказала, что в семье случилось колючее пополнение: звезды неожиданно завели ежа.

«Вилька очень любит сидеть на ручках и фотографироваться, весь в меня», — подписала фото блогер.

Однако врачи напомнили, что такая диковинка в доме может представлять опасность. Дело в том, что ежи являются переносчиками опасных инфекций и заболеваний. Например, легко от них получить бешенство, дерматомикоз и желтую лихорадку. Потенциально это может навредить ослабленному организму Анастасии Заворотнюк. Остается надеяться, что ежа вакцинировали, а актрису обезопасили.

Ранее сообщалось, что Талызина попала в больницу. Информацию об этом прокомментировала ее дочь.