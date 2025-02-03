Лолита ответила кузбассовцу на жалобу о закрытии центра для детей-инвалидов

Певица Лолита Милявская выступила за продление работы Центра реабилитации детей и подростков с ОВЗ им. Л. В. Боряка в Новокузнецке. Об этом пишет VSE42.Ru .

Милявская прокомментировала в соцсетях закрытие важного в южной столице Кузбасса учреждения. Она ответила на жалобу одного из поклонников, который сообщил под одной из публикаций артистки, что центр скоро закроют из-за снижения доходов в бюджет региона. Закрытие, как опасаются сибиряки, отразится на состоянии детей с инвалидностью и ОВЗ.

Лолита посочувствовала кузбассовцам и тем, для кого центр является важным шагом на пути восстановления и улучшения состояния. Артистка напомнила, что в Кемеровской области отменили ее концерты. По ее словам, деньги с несостоявшихся мероприятий могли бы направить на работу центра.

Как отмечает издание, центр не соответствовал требованиям стандартов реабилитационной организации, в связи с чем его собираются закрыть.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская отказалась выйти замуж за Прохора Шаляпина.