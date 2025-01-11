«Слишком стар для меня»: Лолита отказалась выйти замуж за Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин, которого подписчики Лолиты предложили в качестве потенциального жениха, не соответствует возрасту 61-летней певицы. Об этом сама певица призналась в своем аккаунте.

Лолита неожиданно заявила, несмотря на то, что Шаляпин давно слывет любителем женщин намного старше себя, для нее он сам староват.

«Он для меня стар и не супер», — заявила российская селебрити.

Лолита напомнила, что уже побывала замужем уже пять раз. И у нее были молодые мужчины. На сей же раз певица ищет на сайте знакомств миллиардера.

«Я решила заполнить анкету. Женщина скромная, гениальная. Ищет мужа. Подойдет исключительно Мердок», — сказала она.

Лолита упоминает американского предпринимателя и владельца средств массовой информации Руперта Мердока, родившегося в 1931 году. Он старше Прохора Шаляпина, которому в этом году исполняется 42 года.

Примечательно, что бизнесмен женат на женщине, которая значительно моложе его. Ей 70 лет, и она является бывшей тёщей Романа Абрамовича.

«Я все это знаю. Но Мердок соответствует советам коучей, поэтому рассматриваются и его потомки», — призналась артистка.

Ранее сообщалось, что российские исполнительница Анжелика Варум и ее супруг, певец и композитор Леонид Агутин могут потерять жилье из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Напомним, страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».