Лолита раскаялась за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Исполнительница хита «На Титанике» нарядилась в прозрачный комбинезон и показала публике нижнее белье. Аналогично поступили и многие другие участники скандальной вечеринки неделю назад.

Артистка, как и многие, не ожидала активного хейта в свою сторону после вечеринки Ивлеевой. Хотя Лолита Милявская известна своим дерзким поведением, к чему привыкли поклонники, в этот раз ей удалось удивить всех. Спустя почти неделю она оправдалась за свое поведение и прервала молчание, как это сделали и другие гости вечера.

«Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось?», — заявила Милявская.

По словам Лолиты, она привыкла нести ответственность за поступки, так что и за участие в вечеринке готова покаяться. Певица призвала критиков не терять человечности и отнестись с пониманием к ситуации, пишет портал «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что известный актер предложил жестко наказать Ивлееву.