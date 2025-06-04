Лолиту предложили убрать со сцены за исполнение песен Пугачевой и Шевчука
Глава ФПБК Бородин: Лолите Милявской стоит запретить выступления
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Выступления певицы Лолиты Милявской необходимо запретить, такое предложение в своем телеграм-канале сделал Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
По утверждению главы фонда, Милявская регулярно исполняет композиции тех исполнителей, которые выехали за рубеж и отличились сомнительными высказываниями в адрес российского общества. Так Лолита на своих концертах пела песни Пугачевой, Шевчука и Моргенштерна*.
«Пора создать петицию, чтобы Лолиту убрали с нашей сцены. Чтобы ей вообще не давали выступать в России», — указал он.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вышел на связь из больницы впервые за две недели. Он был госпитализирован с осложнениями после ожога от фейерверка на концерте в Петербурге, и опубликовал трогательное сообщение в день рождения покойного отца.
*признан Минюстом России иностранным агентом