Лолиту предложили убрать со сцены за исполнение песен Пугачевой и Шевчука

Выступления певицы Лолиты Милявской необходимо запретить, такое предложение в своем телеграм-канале сделал Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

По утверждению главы фонда, Милявская регулярно исполняет композиции тех исполнителей, которые выехали за рубеж и отличились сомнительными высказываниями в адрес российского общества. Так Лолита на своих концертах пела песни Пугачевой, Шевчука и Моргенштерна*.

«Пора создать петицию, чтобы Лолиту убрали с нашей сцены. Чтобы ей вообще не давали выступать в России», — указал он.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вышел на связь из больницы впервые за две недели. Он был госпитализирован с осложнениями после ожога от фейерверка на концерте в Петербурге, и опубликовал трогательное сообщение в день рождения покойного отца.

*признан Минюстом России иностранным агентом