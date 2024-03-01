«Лолиты больше нет»: Кушанашвили похоронил карьеру певицы после 18+ вечеринки

Музыкальный критик и журналист Отар Кушанашвили до сих пор удивлен тем, что певица Лолита Милявская участвовала в 18+ вечеринке Анаст астасии Ивлеевой. По его мнению, звезда потеряла народную любовь и сторонников, пишет портал «Дни.ру» .

Кушанашвили высказался о судьбе Лолиты в эфире шоу «КАКАВО?!». По его мнению, когда-то Милявская являлась примером гордости, но после вечеринки в Москве и оголения разрушила для многих фанатов этот образ. Беда после тусовки затронула даже Филиппа Киркорова, но он уже вышел на сцену, а Лолита не может сделать этого до сих пор.

«Лолиты Милявской больше нет», – с сожалением заявил Отар Кушанашвили.

По мнению журналиста, все, кто когда-то поддерживал Лолиту, отвернулись от нее именно из-за участия в голой в вакханалии.

Напомним, что последствиях тусовки 18+ затронули и организатора, Анастасию Ивлееву. Многие компании разорвали с ней контракты, звезда стала появляться на публике реже. Некоторые полагают, что блогер могла бы восстановить карьеру добрым делом. Например, съездив в ДНР к местным жителям и военным. Однако некоторые считают, что это не поможет блондинке.