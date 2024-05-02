ЛОР Лесков предупредил о риске инфаркта из-за шумов в автомобиле

Водителям, которые постоянно находятся за рулем, стоит внимательнее относиться к здоровью сердца и сосудов. Как объяснил врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с «Газета.ру» , автомобильный шум повышает риск инфаркта.

Автомобильные низкочастотные шумы, среди которых вибрация и гул, при продолжительном воздействии негативно отражаются на здоровье сердца и сосудов. Это имеет накопительный эффект и на неосознанном уровне провоцирует тревогу у большинства людей и животных.

По словам врача, такие шумы способны привести к инфаркту миокарда и инсульту. Риски у заядлых водителей возрастают на 10-11%.

«Дело в том, что в природе он сигнализирует о приближении стихийного бедствия, например, землетрясения или урагана. По этой причине водитель, находящийся под воздействием низкочастотных шумов, может почувствовать, что у него стала появляться тревога во время вождения без явной на то причины», — пояснил врач.

При шуме в машине основное воздействие происходит на амигдалу — подкорковую область головного мозга. Именно она отвечает за реакции на стресс. Постоянная активность этой области повышает уровень стресса. Если водитель изначально сердечник, нужно быть предельно осторожным и не проводить много времени за рулем.

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