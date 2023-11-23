ЛОР-отделение появилось в детской больнице Подольска

В Подольской детской больнице открылось новое оториноларингологическое отделение, которое рассчитано на 30 коек. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что там маленьким пациентам будут оказывать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Отделение оснастили всем необходимым оборудованием, включая эндоскопическое.

«Такие малоинвазивные методы лечения ЛОР-заболеваний позволят максимально быстро восстановиться и безболезненно пройти послеоперационный период для наших маленьких пациентов», — сказал главный врач Подольской детской больницы Мануэл Мегерян.

Добавим, что лечение в медучреждении оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.