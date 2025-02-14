Лос-Анджелес попал под угрозу новых природных катаклизмов

Округ Лос-Анджелес в Соединенных Штатах стал подвергаться новым угрозам почти сразу после бушевавших в нем природных пожаров. Об этом сообщила газета New York Post.

В округе Лос-Анджелес некоторые районы начали страдать от затоплений территории. Ливни привели к обширным наводнениям практически через месяц после того, как в округе перестали бушевать лесные пожары. Наводнения сопровождаются оползнями. От воды страдают центр округа, часть районов Малибу, Восточный и Юго-Восточный Лос-Анджелес, долины Сан-Габриэль и Сан-Фернандо, и ряд других районов.

Ранее сообщалось о землетрясении на востоке России. Подземные толчки были отмечены в районе Южных Курил. Их магнитуда достигала 4,9 баллов. Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 62 км.